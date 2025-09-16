通貨 / NFLX
NFLX: Netflix Inc - Common Stock
1207.78 USD 20.72 (1.69%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NFLXの今日の為替レートは、-1.69%変化しました。日中、通貨は1あたり1205.50の安値と1233.00の高値で取引されました。
Netflix Inc - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NFLX News
- “Inevitable”: FX Chairman John Landgraf Speaks on the Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD) Merger - TipRanks.com
- You Can Beat The Market - By Breaking Some Rules
- 3 Reasons to Avoid Netflix Stock Despite Its 28% Surge in 6 Months
- Origin Summit Announces Wave 3: Animation Powerhouse Maggie Kang to Join Programming Lineup
- Should You Invest $1,000 in Media Giant Paramount Right Now?
- Turkey fines streaming giants over content violating ’moral values’
- Netflix Stock Upgraded To Buy, Retakes Key Level
- 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは260ドル高、FOMC利下げを好感
- 米国株式市場はまちまち、FOMC利下げを好感（17日）
- NY株式：NYダウは260ドル高、FOMC利下げを好感
- Disney's Streaming Base Expands: Can Subscriber Growth Drive Gains?
- Why Netflix (NFLX) Stock Is Gaining Today?
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- General Mills、Nvidia、FedExが時間外取引で下落、NetflixとBaiduは上昇
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
- ディズニー株、ストリーミング成長性を評価しバーンスタインが「アウトパフォーム」を維持
- Disney stock rating reiterated at Outperform by Bernstein on streaming potential
- This investor bought Netflix, Alphabet and Nvidia on the cheap. Where he’s looking now.
- 3 Top Tech Stocks to Buy in September
- Is Netflix Stock Down For The Count After Boxing Match?
- BandwidthとOut There MediaがRCSメッセージングを米国で展開するためのパートナーシップを発表
- ROKU Appreciates 26.3% YTD: Three Key Reasons to Hold the Stock Now
- Webtoon Entertainment: Power Catalysts In Place To Drive Growth (NASDAQ:WBTN)
- Netflix's Ad Business: Game Changer or Overhyped?
1日のレンジ
1205.50 1233.00
1年のレンジ
685.57 1341.15
- 以前の終値
- 1228.50
- 始値
- 1220.82
- 買値
- 1207.78
- 買値
- 1208.08
- 安値
- 1205.50
- 高値
- 1233.00
- 出来高
- 5.029 K
- 1日の変化
- -1.69%
- 1ヶ月の変化
- 0.93%
- 6ヶ月の変化
- 30.22%
- 1年の変化
- 69.65%
