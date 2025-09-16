クォートセクション
通貨 / NFLX
NFLX: Netflix Inc - Common Stock

1207.78 USD 20.72 (1.69%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NFLXの今日の為替レートは、-1.69%変化しました。日中、通貨は1あたり1205.50の安値と1233.00の高値で取引されました。

Netflix Inc - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NFLX News

1日のレンジ
1205.50 1233.00
1年のレンジ
685.57 1341.15
以前の終値
1228.50
始値
1220.82
買値
1207.78
買値
1208.08
安値
1205.50
高値
1233.00
出来高
5.029 K
1日の変化
-1.69%
1ヶ月の変化
0.93%
6ヶ月の変化
30.22%
1年の変化
69.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K