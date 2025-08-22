FiyatlarBölümler
LEU: Centrus Energy Corp Class A

294.97 USD 32.85 (12.53%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LEU fiyatı bugün 12.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 260.00 ve Yüksek fiyatı olarak 301.57 aralığında işlem gördü.

Centrus Energy Corp Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
260.00 301.57
Yıllık aralık
49.41 301.57
Önceki kapanış
262.12
Açılış
262.00
Satış
294.97
Alış
295.27
Düşük
260.00
Yüksek
301.57
Hacim
5.456 K
Günlük değişim
12.53%
Aylık değişim
53.39%
6 aylık değişim
357.25%
Yıllık değişim
432.92%
21 Eylül, Pazar