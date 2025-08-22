Dövizler / LEU
LEU: Centrus Energy Corp Class A
294.97 USD 32.85 (12.53%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LEU fiyatı bugün 12.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 260.00 ve Yüksek fiyatı olarak 301.57 aralığında işlem gördü.
Centrus Energy Corp Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LEU haberleri
Günlük aralık
260.00 301.57
Yıllık aralık
49.41 301.57
- Önceki kapanış
- 262.12
- Açılış
- 262.00
- Satış
- 294.97
- Alış
- 295.27
- Düşük
- 260.00
- Yüksek
- 301.57
- Hacim
- 5.456 K
- Günlük değişim
- 12.53%
- Aylık değişim
- 53.39%
- 6 aylık değişim
- 357.25%
- Yıllık değişim
- 432.92%
21 Eylül, Pazar