LEU: Centrus Energy Corp Class A

233.97 USD 9.49 (3.90%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LEU за сегодня изменился на -3.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 226.43, а максимальная — 242.84.

Следите за динамикой Centrus Energy Corp Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
226.43 242.84
Годовой диапазон
49.41 250.88
Предыдущее закрытие
243.46
Open
242.84
Bid
233.97
Ask
234.27
Low
226.43
High
242.84
Объем
1.989 K
Дневное изменение
-3.90%
Месячное изменение
21.67%
6-месячное изменение
262.69%
Годовое изменение
322.71%
