Валюты / LEU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LEU: Centrus Energy Corp Class A
233.97 USD 9.49 (3.90%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LEU за сегодня изменился на -3.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 226.43, а максимальная — 242.84.
Следите за динамикой Centrus Energy Corp Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LEU
- Cameco Expands Global Reach With Slovakia Deal: A Growth Catalyst?
- LEU's Gross Profit Jumps 113% in H125: Can Momentum Carry Forward?
- Energy Fuels Trades at Premium Value: How to Play the Stock?
- Centrus Energy Soars 202% YTD: Buy, Sell or Hold the Stock?
- BofA sizes $1 trillion U.S. small reactor market as data centers drive demand
- Zacks Industry Outlook Highlights Southern Copper, Freeport-McMoRan, First Quantum Minerals, Coeur Mining and Centrus Energy
- 5 Non Ferrous Metal Mining Stocks to Watch in a Challenging Industry
- Can LEU's Partnership With KHNP & POSCO Reshape Nuclear Fuel Markets?
- Centrus Energy Is Poised For Growth, Buy (NYSE:LEU)
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- Why Oklo Has More Upside As Top Player Within Big Tech's Favorite AI Energy Sector
- Centrus Energy stock rises on MOU with Korean firms for Ohio plant expansion
- Centrus explores Korean investment to expand Ohio uranium enrichment
- Investing $1,000 in Each of These Growth Stocks Could Go a Long Way for Patient Investors
- Centrus Energy announces executive changes and board resignation
- LEU vs. UUUU: Which Uranium Stock is the Smarter Bet Right Now?
- Nuclear Stocks Weren't Immune To AI-Led Stock Market Retreat But Then Powell Spoke
- Centrus Energy: Buying The Dip In A High-Yield, High-Risk Play (NYSE:LEU)
- Centrus Energy receives DOE waiver for Russian uranium imports through 2027
- Centrus Energy Hit by Weak Uranium Sales: Recovery Ahead?
- Can Energy Fuels Deliver on Its Low-Cost Uranium Strategy?
- Columbia Convertible Securities Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:NCIAX)
- 17 Stocks to Play Space Race 2.0
- Centrus Energy (LEU) Extends 4-Day Losses on $650-Million Debt Issuance
Дневной диапазон
226.43 242.84
Годовой диапазон
49.41 250.88
- Предыдущее закрытие
- 243.46
- Open
- 242.84
- Bid
- 233.97
- Ask
- 234.27
- Low
- 226.43
- High
- 242.84
- Объем
- 1.989 K
- Дневное изменение
- -3.90%
- Месячное изменение
- 21.67%
- 6-месячное изменение
- 262.69%
- Годовое изменение
- 322.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.