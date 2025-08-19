Währungen / LEU
LEU: Centrus Energy Corp Class A
262.12 USD 32.40 (14.10%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LEU hat sich für heute um 14.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 231.62 bis zu einem Hoch von 264.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Centrus Energy Corp Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LEU News
Tagesspanne
231.62 264.88
Jahresspanne
49.41 264.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 229.72
- Eröffnung
- 235.96
- Bid
- 262.12
- Ask
- 262.42
- Tief
- 231.62
- Hoch
- 264.88
- Volumen
- 2.944 K
- Tagesänderung
- 14.10%
- Monatsänderung
- 36.31%
- 6-Monatsänderung
- 306.32%
- Jahresänderung
- 373.57%
