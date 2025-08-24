통화 / LEU
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LEU: Centrus Energy Corp Class A
294.97 USD 32.85 (12.53%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LEU 환율이 오늘 12.53%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 260.00이고 고가는 301.57이었습니다.
Centrus Energy Corp Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LEU News
- Palantir, Apple Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Tesla, AltC Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- 센트러스 에너지, 52주 신고가 경신: 265.48 USD
- Centrus Energy stock hits 52-week high at 265.48 USD
- UEC Gears Up to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- LEU vs. UEC: Which Uranium Stock is the Smarter Bet Right Now?
- Donald Trump Is Fueling Uranium Fever And This Nuclear Stock Just Capitalized
- Centrus Energy Corp. (LEU): A Bull Case Theory
- 뉴욕 증시, 최고치 갱신 지속…금리인하 기대감, 미•중 무역 협상 진전, 테슬라와 알파벳 급등에 투자 심리 강세 [이완수의 출근길 글로벌마켓 핫이슈]
- Cameco Expands Global Reach With Slovakia Deal: A Growth Catalyst?
- LEU's Gross Profit Jumps 113% in H125: Can Momentum Carry Forward?
- Energy Fuels Trades at Premium Value: How to Play the Stock?
- Centrus Energy Soars 202% YTD: Buy, Sell or Hold the Stock?
- BofA sizes $1 trillion U.S. small reactor market as data centers drive demand
- Zacks Industry Outlook Highlights Southern Copper, Freeport-McMoRan, First Quantum Minerals, Coeur Mining and Centrus Energy
- 5 Non Ferrous Metal Mining Stocks to Watch in a Challenging Industry
- Can LEU's Partnership With KHNP & POSCO Reshape Nuclear Fuel Markets?
- Centrus Energy Is Poised For Growth, Buy (NYSE:LEU)
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- Why Oklo Has More Upside As Top Player Within Big Tech's Favorite AI Energy Sector
- Centrus Energy stock rises on MOU with Korean firms for Ohio plant expansion
- Centrus explores Korean investment to expand Ohio uranium enrichment
- Investing $1,000 in Each of These Growth Stocks Could Go a Long Way for Patient Investors
일일 변동 비율
260.00 301.57
년간 변동
49.41 301.57
- 이전 종가
- 262.12
- 시가
- 262.00
- Bid
- 294.97
- Ask
- 295.27
- 저가
- 260.00
- 고가
- 301.57
- 볼륨
- 5.456 K
- 일일 변동
- 12.53%
- 월 변동
- 53.39%
- 6개월 변동
- 357.25%
- 년간 변동율
- 432.92%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K