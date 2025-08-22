Devises / LEU
LEU: Centrus Energy Corp Class A
294.97 USD 32.85 (12.53%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LEU a changé de 12.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 260.00 et à un maximum de 301.57.
Suivez la dynamique Centrus Energy Corp Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
260.00 301.57
Range Annuel
49.41 301.57
- Clôture Précédente
- 262.12
- Ouverture
- 262.00
- Bid
- 294.97
- Ask
- 295.27
- Plus Bas
- 260.00
- Plus Haut
- 301.57
- Volume
- 5.456 K
- Changement quotidien
- 12.53%
- Changement Mensuel
- 53.39%
- Changement à 6 Mois
- 357.25%
- Changement Annuel
- 432.92%
20 septembre, samedi