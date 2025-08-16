KotasyonBölümler
IJT: iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

142.88 USD 0.35 (0.25%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IJT fiyatı bugün 0.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 142.27 ve Yüksek fiyatı olarak 143.18 aralığında işlem gördü.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

IJT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF hisse senedi 142.88 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 142.27 - 143.18 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 142.53 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 31 değerine ulaştı. IJT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF hisse senedi şu anda 142.88 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 5.48% ve USD değerlerini izler. IJT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IJT hisse senedi nasıl alınır?

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF hisselerini şu anki 142.88 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 142.88 ve Ask 143.18 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 31 ve günlük değişim oranı 0.43% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IJT fiyat hareketlerini takip edin.

IJT hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 107.38 - 152.05 ve mevcut fiyatı 142.88 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 142.88 veya Ask 143.18 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.24% ve 6 aylık değişim oranı 17.24% değerlerini karşılaştırır. IJT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF hisse senedi yıllık olarak 152.05 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 107.38 - 152.05). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 142.53 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF performansını takip edin.

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 107.38 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 142.88 ve hareket ettiği yıllık aralık 107.38 - 152.05 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IJT fiyat hareketlerini izleyin.

IJT hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 142.53 ve yıllık değişim oranı 5.48% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
142.27 143.18
Yıllık aralık
107.38 152.05
Önceki kapanış
142.53
Açılış
142.27
Satış
142.88
Alış
143.18
Düşük
142.27
Yüksek
143.18
Hacim
31
Günlük değişim
0.25%
Aylık değişim
1.24%
6 aylık değişim
17.24%
Yıllık değişim
5.48%
