IJT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF hisse senedi 142.88 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 142.27 - 143.18 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 142.53 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 31 değerine ulaştı. IJT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF hisse senedi şu anda 142.88 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 5.48% ve USD değerlerini izler. IJT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IJT hisse senedi nasıl alınır? iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF hisselerini şu anki 142.88 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 142.88 ve Ask 143.18 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 31 ve günlük değişim oranı 0.43% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IJT fiyat hareketlerini takip edin.

IJT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 107.38 - 152.05 ve mevcut fiyatı 142.88 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 142.88 veya Ask 143.18 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.24% ve 6 aylık değişim oranı 17.24% değerlerini karşılaştırır. IJT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF hisse senedi yıllık olarak 152.05 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 107.38 - 152.05). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 142.53 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF performansını takip edin.

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 107.38 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 142.88 ve hareket ettiği yıllık aralık 107.38 - 152.05 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IJT fiyat hareketlerini izleyin.