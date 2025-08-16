- Aperçu
IJT: iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
Le taux de change de IJT a changé de 1.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 141.51 et à un maximum de 142.75.
Suivez la dynamique iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IJT Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IJT aujourd'hui ?
L'action iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF est cotée à 142.53 aujourd'hui. Elle se négocie dans 141.51 - 142.75, a clôturé hier à 140.38 et son volume d'échange a atteint 185. Le graphique en temps réel du cours de IJT présente ces mises à jour.
L'action iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF est actuellement valorisé à 142.53. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.22% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IJT.
Comment acheter des actions IJT ?
Vous pouvez acheter des actions iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF au cours actuel de 142.53. Les ordres sont généralement placés à proximité de 142.53 ou de 142.83, le 185 et le 0.72% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IJT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IJT ?
Investir dans iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 107.38 - 152.05 et le prix actuel 142.53. Beaucoup comparent 0.99% et 16.95% avant de passer des ordres à 142.53 ou 142.83. Consultez le graphique du cours de IJT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF l'année dernière était 152.05. Au cours de 107.38 - 152.05, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 140.38 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF ?
Le cours le plus bas de iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) sur l'année a été 107.38. Sa comparaison avec 142.53 et 107.38 - 152.05 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IJT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IJT a-t-elle été divisée ?
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 140.38 et 5.22% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 140.38
- Ouverture
- 141.51
- Bid
- 142.53
- Ask
- 142.83
- Plus Bas
- 141.51
- Plus Haut
- 142.75
- Volume
- 185
- Changement quotidien
- 1.53%
- Changement Mensuel
- 0.99%
- Changement à 6 Mois
- 16.95%
- Changement Annuel
- 5.22%