IJT: iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

142.53 USD 2.15 (1.53%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do IJT para hoje mudou para 1.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 141.51 e o mais alto foi 142.75.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de IJT hoje?

Hoje iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) está avaliado em 142.53. O instrumento é negociado dentro de 141.51 - 142.75, o fechamento de ontem foi 140.38, e o volume de negociação atingiu 185. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IJT em tempo real.

As ações de iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF está avaliado em 142.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.22% e USD. Monitore os movimentos de IJT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de IJT?

Você pode comprar ações de iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) pelo preço atual 142.53. Ordens geralmente são executadas perto de 142.53 ou 142.83, enquanto 185 e 0.72% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IJT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de IJT?

Investir em iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF envolve considerar a faixa anual 107.38 - 152.05 e o preço atual 142.53. Muitos comparam 0.99% e 16.95% antes de enviar ordens em 142.53 ou 142.83. Estude as mudanças diárias de preço de IJT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF?

O maior preço de iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) no último ano foi 152.05. As ações oscilaram bastante dentro de 107.38 - 152.05, e a comparação com 140.38 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF?

O menor preço de iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) no ano foi 107.38. A comparação com o preço atual 142.53 e 107.38 - 152.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IJT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de IJT?

No passado iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 140.38 e 5.22% após os eventos corporativos.

Faixa diária
141.51 142.75
Faixa anual
107.38 152.05
Fechamento anterior
140.38
Open
141.51
Bid
142.53
Ask
142.83
Low
141.51
High
142.75
Volume
185
Mudança diária
1.53%
Mudança mensal
0.99%
Mudança de 6 meses
16.95%
Mudança anual
5.22%
