- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IJT: iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
A taxa do IJT para hoje mudou para 1.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 141.51 e o mais alto foi 142.75.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IJT Notícias
- Should iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) Be on Your Investing Radar?
- This Week In Markets: Volatility, Trade Tensions, And Earnings Beats
- IJS: A Practical Guide For Small-Cap Value Investors (NYSEARCA:IJS)
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Should iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) Be on Your Investing Radar?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IJT hoje?
Hoje iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) está avaliado em 142.53. O instrumento é negociado dentro de 141.51 - 142.75, o fechamento de ontem foi 140.38, e o volume de negociação atingiu 185. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IJT em tempo real.
As ações de iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF está avaliado em 142.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.22% e USD. Monitore os movimentos de IJT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IJT?
Você pode comprar ações de iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) pelo preço atual 142.53. Ordens geralmente são executadas perto de 142.53 ou 142.83, enquanto 185 e 0.72% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IJT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IJT?
Investir em iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF envolve considerar a faixa anual 107.38 - 152.05 e o preço atual 142.53. Muitos comparam 0.99% e 16.95% antes de enviar ordens em 142.53 ou 142.83. Estude as mudanças diárias de preço de IJT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF?
O maior preço de iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) no último ano foi 152.05. As ações oscilaram bastante dentro de 107.38 - 152.05, e a comparação com 140.38 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF?
O menor preço de iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) no ano foi 107.38. A comparação com o preço atual 142.53 e 107.38 - 152.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IJT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IJT?
No passado iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 140.38 e 5.22% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 140.38
- Open
- 141.51
- Bid
- 142.53
- Ask
- 142.83
- Low
- 141.51
- High
- 142.75
- Volume
- 185
- Mudança diária
- 1.53%
- Mudança mensal
- 0.99%
- Mudança de 6 meses
- 16.95%
- Mudança anual
- 5.22%