IJT: iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
今日IJT汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点142.27和高点143.18进行交易。
关注iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IJT新闻
常见问题解答
IJT股票今天的价格是多少？
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF股票今天的定价为142.88。它在142.27 - 143.18范围内交易，昨天的收盘价为142.53，交易量达到31。IJT的实时价格图表显示了这些更新。
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF股票是否支付股息？
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF目前的价值为142.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.48%和USD。实时查看图表以跟踪IJT走势。
如何购买IJT股票？
您可以以142.88的当前价格购买iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF股票。订单通常设置在142.88或143.18附近，而31和0.43%显示市场活动。立即关注IJT的实时图表更新。
如何投资IJT股票？
投资iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF需要考虑年度范围107.38 - 152.05和当前价格142.88。许多人在以142.88或143.18下订单之前，会比较1.24%和。实时查看IJT价格图表，了解每日变化。
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF的最高价格是152.05。在107.38 - 152.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF的绩效。
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF股票的最低价格是多少？
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF（IJT）的最低价格为107.38。将其与当前的142.88和107.38 - 152.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IJT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IJT股票是什么时候拆分的？
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、142.53和5.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 142.53
- 开盘价
- 142.27
- 卖价
- 142.88
- 买价
- 143.18
- 最低价
- 142.27
- 最高价
- 143.18
- 交易量
- 31
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- 1.24%
- 6个月变化
- 17.24%
- 年变化
- 5.48%