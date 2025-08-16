КотировкиРазделы
IJT: iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

142.53 USD 2.15 (1.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IJT за сегодня изменился на 1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 141.51, а максимальная — 142.75.

Следите за динамикой iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IJT сегодня?

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) сегодня оценивается на уровне 142.53. Инструмент торгуется в пределах 141.51 - 142.75, вчерашнее закрытие составило 140.38, а торговый объем достиг 185. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IJT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF?

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF в настоящее время оценивается в 142.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.22% и USD. Отслеживайте движения IJT на графике в реальном времени.

Как купить акции IJT?

Вы можете купить акции iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) по текущей цене 142.53. Ордера обычно размещаются около 142.53 или 142.83, тогда как 185 и 0.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IJT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IJT?

Инвестирование в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF предполагает учет годового диапазона 107.38 - 152.05 и текущей цены 142.53. Многие сравнивают 0.99% и 16.95% перед размещением ордеров на 142.53 или 142.83. Изучайте ежедневные изменения цены IJT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF?

Самая высокая цена iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) за последний год составила 152.05. Акции заметно колебались в пределах 107.38 - 152.05, сравнение с 140.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF?

Самая низкая цена iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) за год составила 107.38. Сравнение с текущими 142.53 и 107.38 - 152.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IJT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IJT?

В прошлом iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 140.38 и 5.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
141.51 142.75
Годовой диапазон
107.38 152.05
Предыдущее закрытие
140.38
Open
141.51
Bid
142.53
Ask
142.83
Low
141.51
High
142.75
Объем
185
Дневное изменение
1.53%
Месячное изменение
0.99%
6-месячное изменение
16.95%
Годовое изменение
5.22%
