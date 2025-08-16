- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IJT: iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
Курс IJT за сегодня изменился на 1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 141.51, а максимальная — 142.75.
Следите за динамикой iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IJT
- Should iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) Be on Your Investing Radar?
- This Week In Markets: Volatility, Trade Tensions, And Earnings Beats
- IJS: A Practical Guide For Small-Cap Value Investors (NYSEARCA:IJS)
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Should iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) Be on Your Investing Radar?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IJT сегодня?
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) сегодня оценивается на уровне 142.53. Инструмент торгуется в пределах 141.51 - 142.75, вчерашнее закрытие составило 140.38, а торговый объем достиг 185. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IJT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF?
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF в настоящее время оценивается в 142.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.22% и USD. Отслеживайте движения IJT на графике в реальном времени.
Как купить акции IJT?
Вы можете купить акции iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) по текущей цене 142.53. Ордера обычно размещаются около 142.53 или 142.83, тогда как 185 и 0.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IJT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IJT?
Инвестирование в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF предполагает учет годового диапазона 107.38 - 152.05 и текущей цены 142.53. Многие сравнивают 0.99% и 16.95% перед размещением ордеров на 142.53 или 142.83. Изучайте ежедневные изменения цены IJT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF?
Самая высокая цена iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) за последний год составила 152.05. Акции заметно колебались в пределах 107.38 - 152.05, сравнение с 140.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF?
Самая низкая цена iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) за год составила 107.38. Сравнение с текущими 142.53 и 107.38 - 152.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IJT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IJT?
В прошлом iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 140.38 и 5.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 140.38
- Open
- 141.51
- Bid
- 142.53
- Ask
- 142.83
- Low
- 141.51
- High
- 142.75
- Объем
- 185
- Дневное изменение
- 1.53%
- Месячное изменение
- 0.99%
- 6-месячное изменение
- 16.95%
- Годовое изменение
- 5.22%