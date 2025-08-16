CotizacionesSecciones
IJT: iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

142.83 USD 0.30 (0.21%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IJT de hoy ha cambiado un 0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 141.83, mientras que el máximo ha alcanzado 143.25.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de IJT hoy?

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) se evalúa hoy en 142.83. El instrumento se negocia dentro de 141.83 - 143.25; el cierre de ayer ha sido 142.53 y el volumen comercial ha alcanzado 176. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IJT en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF?

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF se evalúa actualmente en 142.83. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.44% y USD. Monitoree los movimientos de IJT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de IJT?

Puede comprar acciones de iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) al precio actual de 142.83. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 142.83 o 143.13, mientras que 176 y 0.48% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IJT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de IJT?

Invertir en iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF implica tener en cuenta el rango anual 107.38 - 152.05 y el precio actual 142.83. Muchos comparan 1.20% y 17.20% antes de colocar órdenes en 142.83 o 143.13. Estudie los cambios diarios de precios de IJT en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF?

El precio más alto de iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) en el último año ha sido 152.05. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 107.38 - 152.05, una comparación con 142.53 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF?

El precio más bajo de iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) para el año ha sido 107.38. La comparación con los actuales 142.83 y 107.38 - 152.05 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IJT en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IJT?

En el pasado, iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 142.53 y 5.44% después de las acciones corporativas.

Rango diario
141.83 143.25
Rango anual
107.38 152.05
Cierres anteriores
142.53
Open
142.15
Bid
142.83
Ask
143.13
Low
141.83
High
143.25
Volumen
176
Cambio diario
0.21%
Cambio mensual
1.20%
Cambio a 6 meses
17.20%
Cambio anual
5.44%
