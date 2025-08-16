시세섹션
통화 / IJT
주식로 돌아가기

IJT: iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

142.88 USD 0.35 (0.25%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

IJT 환율이 오늘 0.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 142.27이고 고가는 143.18이었습니다.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IJT News

자주 묻는 질문

오늘 IJT 주식의 가격은?

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF 주식은 당일 142.88에 가격이 책정되며 142.27 - 143.18 내에서 거래되고 어제의 종가는 142.53 였고 거래 볼륨은 31이었습니다. IJT의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF은 현재 142.88로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 5.48% 및 USD를 지켜 봅니다. IJT의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

IJT 주식을 매수하는 방법은?

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF의 주식을 현재 142.88의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 143.18 근처로 접수되며 31 및 0.43%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 IJT의 업데이트를 확인해 보세요.

IJT 주식에 투자하는 방법은?

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 107.38 - 152.05 및 현재 가격 142.88을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 1.24% 및 17.24%를 비교합니다. IJT 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 주식 최고가는?

지난해 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF의 최고가는 152.05였습니다. 107.38 - 152.05 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 142.53와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF의 움직임을 살펴보세요.

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 최저가는?

연중 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT)의 최저 가격은 107.38였습니다. 현재 142.88 및 107.38 - 152.05와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. IJT의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

IJT 주식의 분할은 언제였는지?

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 142.53 및 5.48%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
142.27 143.18
년간 변동
107.38 152.05
이전 종가
142.53
시가
142.27
Bid
142.88
Ask
143.18
저가
142.27
고가
143.18
볼륨
31
일일 변동
0.25%
월 변동
1.24%
6개월 변동
17.24%
년간 변동율
5.48%
21 10월, 화요일
13:00
USD
Fed Governor Waller Speech
활동
예측값
훑어보기