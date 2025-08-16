iShares S&P SmallCap 600 Growth ETFの現在の価格は142.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.44%やUSDにも注目します。IJTの動きはライブチャートで確認できます。

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETFへの投資では、年間の値幅107.38 - 152.05と現在の142.83を考慮します。注文は多くの場合142.83や143.13で行われる前に、1.20%や17.20%と比較されます。IJTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFの過去1年の最高値は152.05でした。107.38 - 152.05内で株価は大きく変動し、142.53と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares S&P SmallCap 600 Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFの株の最低値は？

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF(IJT)の年間最安値は107.38でした。現在の142.83や107.38 - 152.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IJTの動きはライブチャートで確認できます。