IJT: iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

142.83 USD 0.30 (0.21%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IJTの今日の為替レートは、0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり141.83の安値と143.25の高値で取引されました。

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

IJT News

よくあるご質問

IJT株の現在の価格は？

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETFの株価は本日142.83です。141.83 - 143.25内で取引され、前日の終値は142.53、取引量は176に達しました。IJTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETFの株は配当を出しますか？

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETFの現在の価格は142.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.44%やUSDにも注目します。IJTの動きはライブチャートで確認できます。

IJT株を買う方法は？

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETFの株は現在142.83で購入可能です。注文は通常142.83または143.13付近で行われ、176や0.48%が市場の動きを示します。IJTの最新情報はライブチャートで確認できます。

IJT株に投資する方法は？

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETFへの投資では、年間の値幅107.38 - 152.05と現在の142.83を考慮します。注文は多くの場合142.83や143.13で行われる前に、1.20%や17.20%と比較されます。IJTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFの株の最高値は？

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFの過去1年の最高値は152.05でした。107.38 - 152.05内で株価は大きく変動し、142.53と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares S&P SmallCap 600 Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFの株の最低値は？

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF(IJT)の年間最安値は107.38でした。現在の142.83や107.38 - 152.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IJTの動きはライブチャートで確認できます。

IJTの株式分割はいつ行われましたか？

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、142.53、5.44%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
141.83 143.25
1年のレンジ
107.38 152.05
以前の終値
142.53
始値
142.15
買値
142.83
買値
143.13
安値
141.83
高値
143.25
出来高
176
1日の変化
0.21%
1ヶ月の変化
1.20%
6ヶ月の変化
17.20%
1年の変化
5.44%
