KurseKategorien
Währungen / IJT
Zurück zum Aktien

IJT: iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

142.83 USD 0.30 (0.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IJT hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 141.83 bis zu einem Hoch von 143.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IJT News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IJT heute?

Die Aktie von iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) notiert heute bei 142.83. Sie wird innerhalb einer Spanne von 141.83 - 143.25 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 142.53 und das Handelsvolumen erreichte 176. Das Live-Chart von IJT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IJT Dividenden?

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF wird derzeit mit 142.83 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.44% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IJT zu verfolgen.

Wie kaufe ich IJT-Aktien?

Sie können Aktien von iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) zum aktuellen Kurs von 142.83 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 142.83 oder 143.13 platziert, während 176 und 0.48% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IJT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IJT-Aktien?

Bei einer Investition in iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF müssen die jährliche Spanne 107.38 - 152.05 und der aktuelle Kurs 142.83 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.20% und 17.20%, bevor sie Orders zu 142.83 oder 143.13 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IJT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF?

Der höchste Kurs von iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) im vergangenen Jahr lag bei 152.05. Innerhalb von 107.38 - 152.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 142.53 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) im Laufe des Jahres betrug 107.38. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 142.83 und der Spanne 107.38 - 152.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IJT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IJT statt?

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 142.53 und 5.44% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
141.83 143.25
Jahresspanne
107.38 152.05
Vorheriger Schlusskurs
142.53
Eröffnung
142.15
Bid
142.83
Ask
143.13
Tief
141.83
Hoch
143.25
Volumen
176
Tagesänderung
0.21%
Monatsänderung
1.20%
6-Monatsänderung
17.20%
Jahresänderung
5.44%
22 Oktober, Mittwoch
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
Erw
-4.625 M
Vorh
3.524 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
Erw
-0.310 M
Vorh
-0.703 M
16:35
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
Auktion für 20-Jahres-Anleihen
Akt
Erw
Vorh
4.613%
20:00
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh