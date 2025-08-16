- Übersicht
IJT: iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
Der Wechselkurs von IJT hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 141.83 bis zu einem Hoch von 143.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IJT News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IJT heute?
Die Aktie von iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) notiert heute bei 142.83. Sie wird innerhalb einer Spanne von 141.83 - 143.25 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 142.53 und das Handelsvolumen erreichte 176. Das Live-Chart von IJT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IJT Dividenden?
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF wird derzeit mit 142.83 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.44% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IJT zu verfolgen.
Wie kaufe ich IJT-Aktien?
Sie können Aktien von iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) zum aktuellen Kurs von 142.83 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 142.83 oder 143.13 platziert, während 176 und 0.48% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IJT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IJT-Aktien?
Bei einer Investition in iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF müssen die jährliche Spanne 107.38 - 152.05 und der aktuelle Kurs 142.83 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.20% und 17.20%, bevor sie Orders zu 142.83 oder 143.13 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IJT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF?
Der höchste Kurs von iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) im vergangenen Jahr lag bei 152.05. Innerhalb von 107.38 - 152.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 142.53 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) im Laufe des Jahres betrug 107.38. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 142.83 und der Spanne 107.38 - 152.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IJT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IJT statt?
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 142.53 und 5.44% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 142.53
- Eröffnung
- 142.15
- Bid
- 142.83
- Ask
- 143.13
- Tief
- 141.83
- Hoch
- 143.25
- Volumen
- 176
- Tagesänderung
- 0.21%
- Monatsänderung
- 1.20%
- 6-Monatsänderung
- 17.20%
- Jahresänderung
- 5.44%
- Akt
-
- Erw
- -4.625 M
- Vorh
- 3.524 M
- Akt
-
- Erw
- -0.310 M
- Vorh
- -0.703 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.613%
- Akt
-
- Erw
- Vorh