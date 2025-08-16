QuotazioniSezioni
IJT: iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

142.53 USD 2.15 (1.53%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IJT ha avuto una variazione del 1.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 141.51 e ad un massimo di 142.75.

Segui le dinamiche di iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IJT oggi?

Oggi le azioni iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF sono prezzate a 142.53. Viene scambiato all'interno di 141.51 - 142.75, la chiusura di ieri è stata 140.38 e il volume degli scambi ha raggiunto 185. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IJT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF pagano dividendi?

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF è attualmente valutato a 142.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.22% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IJT.

Come acquistare azioni IJT?

Puoi acquistare azioni iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF al prezzo attuale di 142.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 142.53 o 142.83, mentre 185 e 0.72% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IJT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IJT?

Investire in iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 107.38 - 152.05 e il prezzo attuale 142.53. Molti confrontano 0.99% e 16.95% prima di effettuare ordini su 142.53 o 142.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IJT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF?

Il prezzo massimo di iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF nell'ultimo anno è stato 152.05. All'interno di 107.38 - 152.05, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 140.38 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF?

Il prezzo più basso di iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) nel corso dell'anno è stato 107.38. Confrontandolo con gli attuali 142.53 e 107.38 - 152.05 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IJT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IJT?

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 140.38 e 5.22%.

Intervallo Giornaliero
141.51 142.75
Intervallo Annuale
107.38 152.05
Chiusura Precedente
140.38
Apertura
141.51
Bid
142.53
Ask
142.83
Minimo
141.51
Massimo
142.75
Volume
185
Variazione giornaliera
1.53%
Variazione Mensile
0.99%
Variazione Semestrale
16.95%
Variazione Annuale
5.22%
