Dövizler / FMC
FMC: FMC Corporation
36.23 USD 0.96 (2.58%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FMC fiyatı bugün -2.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.18 ve Yüksek fiyatı olarak 37.32 aralığında işlem gördü.
FMC Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FMC haberleri
Günlük aralık
36.18 37.32
Yıllık aralık
32.83 67.27
- Önceki kapanış
- 37.19
- Açılış
- 37.21
- Satış
- 36.23
- Alış
- 36.53
- Düşük
- 36.18
- Yüksek
- 37.32
- Hacim
- 3.242 K
- Günlük değişim
- -2.58%
- Aylık değişim
- -6.70%
- 6 aylık değişim
- -14.13%
- Yıllık değişim
- -44.92%
21 Eylül, Pazar