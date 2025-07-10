FiyatlarBölümler
Dövizler / FMC
Geri dön - Hisse senetleri

FMC: FMC Corporation

36.23 USD 0.96 (2.58%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FMC fiyatı bugün -2.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.18 ve Yüksek fiyatı olarak 37.32 aralığında işlem gördü.

FMC Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FMC haberleri

Günlük aralık
36.18 37.32
Yıllık aralık
32.83 67.27
Önceki kapanış
37.19
Açılış
37.21
Satış
36.23
Alış
36.53
Düşük
36.18
Yüksek
37.32
Hacim
3.242 K
Günlük değişim
-2.58%
Aylık değişim
-6.70%
6 aylık değişim
-14.13%
Yıllık değişim
-44.92%
21 Eylül, Pazar