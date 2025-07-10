Валюты / FMC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FMC: FMC Corporation
37.00 USD 0.65 (1.73%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FMC за сегодня изменился на -1.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.98, а максимальная — 37.93.
Следите за динамикой FMC Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FMC
- FMC Corporation: Undervalued Chemical Giant With A 6% Dividend Yield (NYSE:FMC)
- Why Is FMC (FMC) Up 0.7% Since Last Earnings Report?
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Materials Stocks With Over 5% Dividend Yields - Huntsman (NYSE:HUN), FMC (NYSE:FMC)
- Earnings call transcript: FMC Q2 2025 beats EPS estimates, stock dips
- Tracking Tweedy Browne Portfolio – Q2 2025 Update (NYSEARCA:COPY)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.04%
- FMC stock price target lowered to $48 from $49 at Barclays
- FMC Corporation: Dividend Cash Cow Trading At Decade-Low Prices (NYSE:FMC)
- FMC (FMC) Reliance on International Sales: What Investors Need to Know
- FMC vs. CTVA: Which Stock Is the Better Value Option?
- FMC receives herbicide registration in Great Britain for wheat, barley
- FMC (FMC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- FMC's Earnings Surpass Estimates in Q2 on Higher Volumes
- FMC (FMC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- FMC Q2 2025 presentation: Revenue stabilizes with 1% growth amid strategic focus
- FMC earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Liberty LiLAC stock rating reiterated at Buy by Benchmark
- These 2 Consumer Staples Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Materials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Dow (NYSE:DOW), FMC (NYSE:FMC)
- FMC (FMC) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- The Davenport Balanced Fund Q2 2025 Commentary (DBALX)
- FMC Corporation announces quarterly dividend of 58 cents per share
- Uber To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Best Buy Co (NYSE:BBY), Charter Communications (NASDAQ:CHTR)
- FMC stock price target raised to $47 from $40 at RBC Capital
Дневной диапазон
36.98 37.93
Годовой диапазон
32.83 67.27
- Предыдущее закрытие
- 37.65
- Open
- 37.70
- Bid
- 37.00
- Ask
- 37.30
- Low
- 36.98
- High
- 37.93
- Объем
- 2.160 K
- Дневное изменение
- -1.73%
- Месячное изменение
- -4.71%
- 6-месячное изменение
- -12.30%
- Годовое изменение
- -43.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.