FiyatlarBölümler
Dövizler / DXPE
Geri dön - Hisse senetleri

DXPE: DXP Enterprises Inc

116.12 USD 2.11 (1.78%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DXPE fiyatı bugün -1.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 115.73 ve Yüksek fiyatı olarak 119.75 aralığında işlem gördü.

DXP Enterprises Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DXPE haberleri

Günlük aralık
115.73 119.75
Yıllık aralık
48.45 129.56
Önceki kapanış
118.23
Açılış
119.61
Satış
116.12
Alış
116.42
Düşük
115.73
Yüksek
119.75
Hacim
347
Günlük değişim
-1.78%
Aylık değişim
-3.23%
6 aylık değişim
46.03%
Yıllık değişim
115.60%
21 Eylül, Pazar