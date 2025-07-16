Dövizler / DXPE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DXPE: DXP Enterprises Inc
116.12 USD 2.11 (1.78%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DXPE fiyatı bugün -1.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 115.73 ve Yüksek fiyatı olarak 119.75 aralığında işlem gördü.
DXP Enterprises Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DXPE haberleri
- DXP Enterprises (DXPE) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- DXP Enterprises (DXPE) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- DXP Enterprises: A Rare GARP Opportunity In The MRO Segment (NASDAQ:DXPE)
- Wall Street Bulls Look Optimistic About DXP Enterprises (DXPE): Should You Buy?
- DXP Enterprises (DXPE) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- DXP Enterprises (DXPE) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Dxp Enterprises stock hits all-time high at 127.45 USD
- Dxp Enterprises stock reaches all-time high at 123.74 USD
- Paz Maestas, CMO & CTO of DXP Enterprises, sells $600k in stock
- DXP Enterprises Stock: Staying Bullish With Growth On Track (NASDAQ:DXPE)
- DXP Enterprises CIO Gregory sells $610k in stock
- Dxp Enterprises stock hits 52-week high at 115.05 USD
- Earnings call transcript: DXP Enterprises Q2 2025 beats EPS forecast, stock drops
- DXP Enterprises (DXPE) Q2 EPS Jumps 43%
- DXP Enterprises (DXPE) Q2 2025 Earnings Transcript
- DXP Enterprises Q2 2025 slides: double-digit growth with margin expansion
- DXP Enterprises earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- DXP Enterprises (DXPE) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- DXP Enterprises (DXPE) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Here's Why DXP Enterprises (DXPE) Fell More Than Broader Market
- Are Industrial Products Stocks Lagging DXP Enterprises (DXPE) This Year?
- Dxp Enterprises stock hits 52-week high at 107.42 USD
- DXP Enterprises (DXPE) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- DXP Enterprises (DXPE) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
Günlük aralık
115.73 119.75
Yıllık aralık
48.45 129.56
- Önceki kapanış
- 118.23
- Açılış
- 119.61
- Satış
- 116.12
- Alış
- 116.42
- Düşük
- 115.73
- Yüksek
- 119.75
- Hacim
- 347
- Günlük değişim
- -1.78%
- Aylık değişim
- -3.23%
- 6 aylık değişim
- 46.03%
- Yıllık değişim
- 115.60%
21 Eylül, Pazar