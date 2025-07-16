货币 / DXPE
DXPE: DXP Enterprises Inc
115.82 USD 1.74 (1.48%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DXPE汇率已更改-1.48%。当日，交易品种以低点114.62和高点117.83进行交易。
关注DXP Enterprises Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
114.62 117.83
年范围
48.45 129.56
- 前一天收盘价
- 117.56
- 开盘价
- 117.06
- 卖价
- 115.82
- 买价
- 116.12
- 最低价
- 114.62
- 最高价
- 117.83
- 交易量
- 576
- 日变化
- -1.48%
- 月变化
- -3.48%
- 6个月变化
- 45.65%
- 年变化
- 115.04%
