通貨 / DXPE
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DXPE: DXP Enterprises Inc
115.55 USD 0.27 (0.23%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DXPEの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり115.24の安値と118.74の高値で取引されました。
DXP Enterprises Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DXPE News
- DXP Enterprises (DXPE) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- DXP Enterprises: A Rare GARP Opportunity In The MRO Segment (NASDAQ:DXPE)
- Wall Street Bulls Look Optimistic About DXP Enterprises (DXPE): Should You Buy?
- DXP Enterprises (DXPE) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- DXP Enterprises (DXPE) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Dxp Enterprises stock hits all-time high at 127.45 USD
- Dxp Enterprises stock reaches all-time high at 123.74 USD
- Paz Maestas, CMO & CTO of DXP Enterprises, sells $600k in stock
- DXP Enterprises Stock: Staying Bullish With Growth On Track (NASDAQ:DXPE)
- DXP Enterprises CIO Gregory sells $610k in stock
- Dxp Enterprises stock hits 52-week high at 115.05 USD
- Earnings call transcript: DXP Enterprises Q2 2025 beats EPS forecast, stock drops
- DXP Enterprises (DXPE) Q2 EPS Jumps 43%
- DXP Enterprises (DXPE) Q2 2025 Earnings Transcript
- DXP Enterprises Q2 2025 slides: double-digit growth with margin expansion
- DXP Enterprises earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- DXP Enterprises (DXPE) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- DXP Enterprises (DXPE) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Here's Why DXP Enterprises (DXPE) Fell More Than Broader Market
- Are Industrial Products Stocks Lagging DXP Enterprises (DXPE) This Year?
- Dxp Enterprises stock hits 52-week high at 107.42 USD
- DXP Enterprises (DXPE) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- DXP Enterprises (DXPE) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Here's Why Momentum in DXP Enterprises (DXPE) Should Keep going
1日のレンジ
115.24 118.74
1年のレンジ
48.45 129.56
- 以前の終値
- 115.82
- 始値
- 116.32
- 買値
- 115.55
- 買値
- 115.85
- 安値
- 115.24
- 高値
- 118.74
- 出来高
- 175
- 1日の変化
- -0.23%
- 1ヶ月の変化
- -3.71%
- 6ヶ月の変化
- 45.31%
- 1年の変化
- 114.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K