DXPE: DXP Enterprises Inc
116.12 USD 2.11 (1.78%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DXPE 환율이 오늘 -1.78%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 115.73이고 고가는 119.75이었습니다.
DXP Enterprises Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
115.73 119.75
년간 변동
48.45 129.56
- 이전 종가
- 118.23
- 시가
- 119.61
- Bid
- 116.12
- Ask
- 116.42
- 저가
- 115.73
- 고가
- 119.75
- 볼륨
- 347
- 일일 변동
- -1.78%
- 월 변동
- -3.23%
- 6개월 변동
- 46.03%
- 년간 변동율
- 115.60%
20 9월, 토요일