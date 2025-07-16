CotationsSections
DXPE: DXP Enterprises Inc

116.12 USD 2.11 (1.78%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DXPE a changé de -1.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 115.73 et à un maximum de 119.75.

Suivez la dynamique DXP Enterprises Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
115.73 119.75
Range Annuel
48.45 129.56
Clôture Précédente
118.23
Ouverture
119.61
Bid
116.12
Ask
116.42
Plus Bas
115.73
Plus Haut
119.75
Volume
347
Changement quotidien
-1.78%
Changement Mensuel
-3.23%
Changement à 6 Mois
46.03%
Changement Annuel
115.60%
