Валюты / DXPE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DXPE: DXP Enterprises Inc
115.82 USD 1.74 (1.48%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DXPE за сегодня изменился на -1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 114.62, а максимальная — 117.83.
Следите за динамикой DXP Enterprises Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DXPE
- DXP Enterprises (DXPE) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- DXP Enterprises: A Rare GARP Opportunity In The MRO Segment (NASDAQ:DXPE)
- Wall Street Bulls Look Optimistic About DXP Enterprises (DXPE): Should You Buy?
- DXP Enterprises (DXPE) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- DXP Enterprises (DXPE) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Dxp Enterprises stock hits all-time high at 127.45 USD
- Dxp Enterprises stock reaches all-time high at 123.74 USD
- Paz Maestas, CMO & CTO of DXP Enterprises, sells $600k in stock
- DXP Enterprises Stock: Staying Bullish With Growth On Track (NASDAQ:DXPE)
- DXP Enterprises CIO Gregory sells $610k in stock
- Dxp Enterprises stock hits 52-week high at 115.05 USD
- Earnings call transcript: DXP Enterprises Q2 2025 beats EPS forecast, stock drops
- DXP Enterprises (DXPE) Q2 EPS Jumps 43%
- DXP Enterprises (DXPE) Q2 2025 Earnings Transcript
- DXP Enterprises Q2 2025 slides: double-digit growth with margin expansion
- DXP Enterprises earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- DXP Enterprises (DXPE) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- DXP Enterprises (DXPE) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Here's Why DXP Enterprises (DXPE) Fell More Than Broader Market
- Are Industrial Products Stocks Lagging DXP Enterprises (DXPE) This Year?
- Dxp Enterprises stock hits 52-week high at 107.42 USD
- DXP Enterprises (DXPE) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- DXP Enterprises (DXPE) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Here's Why Momentum in DXP Enterprises (DXPE) Should Keep going
Дневной диапазон
114.62 117.83
Годовой диапазон
48.45 129.56
- Предыдущее закрытие
- 117.56
- Open
- 117.06
- Bid
- 115.82
- Ask
- 116.12
- Low
- 114.62
- High
- 117.83
- Объем
- 576
- Дневное изменение
- -1.48%
- Месячное изменение
- -3.48%
- 6-месячное изменение
- 45.65%
- Годовое изменение
- 115.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.