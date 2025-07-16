KurseKategorien
DXPE: DXP Enterprises Inc

118.23 USD 2.68 (2.32%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DXPE hat sich für heute um 2.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 115.78 bis zu einem Hoch von 119.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die DXP Enterprises Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
115.78 119.41
Jahresspanne
48.45 129.56
Vorheriger Schlusskurs
115.55
Eröffnung
116.99
Bid
118.23
Ask
118.53
Tief
115.78
Hoch
119.41
Volumen
399
Tagesänderung
2.32%
Monatsänderung
-1.48%
6-Monatsänderung
48.68%
Jahresänderung
119.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K