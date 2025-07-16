Währungen / DXPE
DXPE: DXP Enterprises Inc
118.23 USD 2.68 (2.32%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DXPE hat sich für heute um 2.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 115.78 bis zu einem Hoch von 119.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die DXP Enterprises Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DXPE News
Tagesspanne
115.78 119.41
Jahresspanne
48.45 129.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 115.55
- Eröffnung
- 116.99
- Bid
- 118.23
- Ask
- 118.53
- Tief
- 115.78
- Hoch
- 119.41
- Volumen
- 399
- Tagesänderung
- 2.32%
- Monatsänderung
- -1.48%
- 6-Monatsänderung
- 48.68%
- Jahresänderung
- 119.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K