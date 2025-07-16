CotizacionesSecciones
DXPE: DXP Enterprises Inc

115.55 USD 0.27 (0.23%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DXPE de hoy ha cambiado un -0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 115.24, mientras que el máximo ha alcanzado 118.74.

Siga la dinámica de la pareja de divisas DXP Enterprises Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
115.24 118.74
Rango anual
48.45 129.56
Cierres anteriores
115.82
Open
116.32
Bid
115.55
Ask
115.85
Low
115.24
High
118.74
Volumen
175
Cambio diario
-0.23%
Cambio mensual
-3.71%
Cambio a 6 meses
45.31%
Cambio anual
114.54%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B