Divisas / DXPE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DXPE: DXP Enterprises Inc
115.55 USD 0.27 (0.23%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DXPE de hoy ha cambiado un -0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 115.24, mientras que el máximo ha alcanzado 118.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DXP Enterprises Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DXPE News
- DXP Enterprises (DXPE) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- DXP Enterprises: A Rare GARP Opportunity In The MRO Segment (NASDAQ:DXPE)
- Wall Street Bulls Look Optimistic About DXP Enterprises (DXPE): Should You Buy?
- DXP Enterprises (DXPE) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- DXP Enterprises (DXPE) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Dxp Enterprises stock hits all-time high at 127.45 USD
- Dxp Enterprises stock reaches all-time high at 123.74 USD
- Paz Maestas, CMO & CTO of DXP Enterprises, sells $600k in stock
- DXP Enterprises Stock: Staying Bullish With Growth On Track (NASDAQ:DXPE)
- DXP Enterprises CIO Gregory sells $610k in stock
- Dxp Enterprises stock hits 52-week high at 115.05 USD
- Earnings call transcript: DXP Enterprises Q2 2025 beats EPS forecast, stock drops
- DXP Enterprises (DXPE) Q2 EPS Jumps 43%
- DXP Enterprises (DXPE) Q2 2025 Earnings Transcript
- DXP Enterprises Q2 2025 slides: double-digit growth with margin expansion
- DXP Enterprises earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- DXP Enterprises (DXPE) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- DXP Enterprises (DXPE) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Here's Why DXP Enterprises (DXPE) Fell More Than Broader Market
- Are Industrial Products Stocks Lagging DXP Enterprises (DXPE) This Year?
- Dxp Enterprises stock hits 52-week high at 107.42 USD
- DXP Enterprises (DXPE) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- DXP Enterprises (DXPE) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Here's Why Momentum in DXP Enterprises (DXPE) Should Keep going
Rango diario
115.24 118.74
Rango anual
48.45 129.56
- Cierres anteriores
- 115.82
- Open
- 116.32
- Bid
- 115.55
- Ask
- 115.85
- Low
- 115.24
- High
- 118.74
- Volumen
- 175
- Cambio diario
- -0.23%
- Cambio mensual
- -3.71%
- Cambio a 6 meses
- 45.31%
- Cambio anual
- 114.54%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B