Valute / DXPE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DXPE: DXP Enterprises Inc
116.12 USD 2.11 (1.78%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DXPE ha avuto una variazione del -1.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 115.73 e ad un massimo di 119.75.
Segui le dinamiche di DXP Enterprises Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DXPE News
- DXP Enterprises (DXPE) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- DXP Enterprises (DXPE) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- DXP Enterprises: A Rare GARP Opportunity In The MRO Segment (NASDAQ:DXPE)
- Wall Street Bulls Look Optimistic About DXP Enterprises (DXPE): Should You Buy?
- DXP Enterprises (DXPE) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- DXP Enterprises (DXPE) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Dxp Enterprises stock hits all-time high at 127.45 USD
- Dxp Enterprises stock reaches all-time high at 123.74 USD
- Paz Maestas, CMO & CTO of DXP Enterprises, sells $600k in stock
- DXP Enterprises Stock: Staying Bullish With Growth On Track (NASDAQ:DXPE)
- DXP Enterprises CIO Gregory sells $610k in stock
- Dxp Enterprises stock hits 52-week high at 115.05 USD
- Earnings call transcript: DXP Enterprises Q2 2025 beats EPS forecast, stock drops
- DXP Enterprises (DXPE) Q2 EPS Jumps 43%
- DXP Enterprises (DXPE) Q2 2025 Earnings Transcript
- DXP Enterprises Q2 2025 slides: double-digit growth with margin expansion
- DXP Enterprises earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- DXP Enterprises (DXPE) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- DXP Enterprises (DXPE) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Here's Why DXP Enterprises (DXPE) Fell More Than Broader Market
- Are Industrial Products Stocks Lagging DXP Enterprises (DXPE) This Year?
- Dxp Enterprises stock hits 52-week high at 107.42 USD
- DXP Enterprises (DXPE) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- DXP Enterprises (DXPE) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
Intervallo Giornaliero
115.73 119.75
Intervallo Annuale
48.45 129.56
- Chiusura Precedente
- 118.23
- Apertura
- 119.61
- Bid
- 116.12
- Ask
- 116.42
- Minimo
- 115.73
- Massimo
- 119.75
- Volume
- 347
- Variazione giornaliera
- -1.78%
- Variazione Mensile
- -3.23%
- Variazione Semestrale
- 46.03%
- Variazione Annuale
- 115.60%
20 settembre, sabato