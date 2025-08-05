FiyatlarBölümler
Dövizler / CRGY
CRGY: Crescent Energy Company Class A

8.40 USD 0.37 (4.22%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CRGY fiyatı bugün -4.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.35 ve Yüksek fiyatı olarak 8.73 aralığında işlem gördü.

Crescent Energy Company Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

CRGY haberleri

Günlük aralık
8.35 8.73
Yıllık aralık
6.83 16.94
Önceki kapanış
8.77
Açılış
8.72
Satış
8.40
Alış
8.70
Düşük
8.35
Yüksek
8.73
Hacim
5.675 K
Günlük değişim
-4.22%
Aylık değişim
-12.13%
6 aylık değişim
-25.13%
Yıllık değişim
-22.01%
21 Eylül, Pazar