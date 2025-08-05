KurseKategorien
Währungen / CRGY
Zurück zum Aktien

CRGY: Crescent Energy Company Class A

8.77 USD 0.01 (0.11%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRGY hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.63 bis zu einem Hoch von 8.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Crescent Energy Company Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRGY News

Tagesspanne
8.63 8.84
Jahresspanne
6.83 16.94
Vorheriger Schlusskurs
8.76
Eröffnung
8.80
Bid
8.77
Ask
9.07
Tief
8.63
Hoch
8.84
Volumen
4.268 K
Tagesänderung
0.11%
Monatsänderung
-8.26%
6-Monatsänderung
-21.84%
Jahresänderung
-18.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K