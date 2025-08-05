Währungen / CRGY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CRGY: Crescent Energy Company Class A
8.77 USD 0.01 (0.11%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRGY hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.63 bis zu einem Hoch von 8.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Crescent Energy Company Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRGY News
- Crescent Energy (CRGY) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Crescent Energy (CRGY) Soars 5.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Crescent Energy (CRGY) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- 3 Oil & Gas Stocks Too Cheap To Ignore - Plains All American (NASDAQ:PAA), Crescent Energy (NYSE:CRGY)
- 3 “Strong Buy” Dividend Stocks with Strong Upside, According to Analysts, 9/2/2025 - TipRanks.com
- Crescent Energy vs. SM Energy: Who's Leading the Shale Race Now?
- Will Crescent Energy Gain if the Federal Reserve Cuts Rate Next Month?
- Texas Capital Securities downgrades Vital Energy stock rating to Hold as acquisition looms
- Fitch revises Crescent’s outlook to positive after Vital deal
- Crescent Energy to Acquire Vital Energy in a Deal Worth $3.1 Billion
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Crescent Energy stock at $14
- Crescent Energy Company Is The Clear Winner In Its Merger With Vital Energy (NYSE:CRGY)
- Crescent Energy Acquiring Vital: Fixing A Deeply Undervalued Situation Both Have (CRGY)
- Crescent reportedly acquiring Vital Energy stock, media reports suggest
- What's Going On With Crescent Energy Stock Monday? - Crescent Energy (NYSE:CRGY), Vital Energy (NYSE:VTLE)
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Crescent Energy in advanced talks to acquire Vital Energy
- Crescent Energy stock initiated with Outperform rating at William Blair
- Crescent Energy Gains 10% in 3 Months: Should You Buy the Stock or Wait?
- 2 “Strong Buy” Dividend Stocks with Over 30% Upside, According to Analysts, 8/22/2025 - TipRanks.com
- 3 “Strong Buy” Dividend Stocks with Over 20% Upside, According to Analysts, 8/17/2025 - TipRanks.com
- Crescent Energy Company (CRGY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Crescent Energy stock rating reiterated by KeyBanc, citing strong Q2 results
- Crescent Energy (CRGY) Q2 Revenue Up 38%
Tagesspanne
8.63 8.84
Jahresspanne
6.83 16.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.76
- Eröffnung
- 8.80
- Bid
- 8.77
- Ask
- 9.07
- Tief
- 8.63
- Hoch
- 8.84
- Volumen
- 4.268 K
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- -8.26%
- 6-Monatsänderung
- -21.84%
- Jahresänderung
- -18.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K