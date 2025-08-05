КотировкиРазделы
Валюты / CRGY
CRGY: Crescent Energy Company Class A

8.75 USD 0.31 (3.67%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CRGY за сегодня изменился на 3.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.51, а максимальная — 8.80.

Следите за динамикой Crescent Energy Company Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CRGY

Дневной диапазон
8.51 8.80
Годовой диапазон
6.83 16.94
Предыдущее закрытие
8.44
Open
8.54
Bid
8.75
Ask
9.05
Low
8.51
High
8.80
Объем
4.558 K
Дневное изменение
3.67%
Месячное изменение
-8.47%
6-месячное изменение
-22.01%
Годовое изменение
-18.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.