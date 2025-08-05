Валюты / CRGY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CRGY: Crescent Energy Company Class A
8.75 USD 0.31 (3.67%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRGY за сегодня изменился на 3.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.51, а максимальная — 8.80.
Следите за динамикой Crescent Energy Company Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CRGY
- Crescent Energy (CRGY) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Crescent Energy (CRGY) Soars 5.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Crescent Energy (CRGY) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- 3 Oil & Gas Stocks Too Cheap To Ignore - Plains All American (NASDAQ:PAA), Crescent Energy (NYSE:CRGY)
- 3 “Strong Buy” Dividend Stocks with Strong Upside, According to Analysts, 9/2/2025 - TipRanks.com
- Crescent Energy vs. SM Energy: Who's Leading the Shale Race Now?
- Will Crescent Energy Gain if the Federal Reserve Cuts Rate Next Month?
- Texas Capital Securities downgrades Vital Energy stock rating to Hold as acquisition looms
- Fitch revises Crescent’s outlook to positive after Vital deal
- Crescent Energy to Acquire Vital Energy in a Deal Worth $3.1 Billion
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Crescent Energy stock at $14
- Crescent Energy Company Is The Clear Winner In Its Merger With Vital Energy (NYSE:CRGY)
- Crescent Energy Acquiring Vital: Fixing A Deeply Undervalued Situation Both Have (CRGY)
- Crescent reportedly acquiring Vital Energy stock, media reports suggest
- What's Going On With Crescent Energy Stock Monday? - Crescent Energy (NYSE:CRGY), Vital Energy (NYSE:VTLE)
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Crescent Energy in advanced talks to acquire Vital Energy
- Crescent Energy stock initiated with Outperform rating at William Blair
- Crescent Energy Gains 10% in 3 Months: Should You Buy the Stock or Wait?
- 2 “Strong Buy” Dividend Stocks with Over 30% Upside, According to Analysts, 8/22/2025 - TipRanks.com
- 3 “Strong Buy” Dividend Stocks with Over 20% Upside, According to Analysts, 8/17/2025 - TipRanks.com
- Crescent Energy Company (CRGY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Crescent Energy stock rating reiterated by KeyBanc, citing strong Q2 results
- Crescent Energy (CRGY) Q2 Revenue Up 38%
Дневной диапазон
8.51 8.80
Годовой диапазон
6.83 16.94
- Предыдущее закрытие
- 8.44
- Open
- 8.54
- Bid
- 8.75
- Ask
- 9.05
- Low
- 8.51
- High
- 8.80
- Объем
- 4.558 K
- Дневное изменение
- 3.67%
- Месячное изменение
- -8.47%
- 6-месячное изменение
- -22.01%
- Годовое изменение
- -18.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.