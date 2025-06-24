FiyatlarBölümler
Dövizler / BYRN
BYRN: Byrna Technologies Inc

21.21 USD 0.14 (0.66%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BYRN fiyatı bugün 0.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.74 ve Yüksek fiyatı olarak 21.51 aralığında işlem gördü.

Byrna Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
20.74 21.51
Yıllık aralık
13.10 34.78
Önceki kapanış
21.07
Açılış
20.97
Satış
21.21
Alış
21.51
Düşük
20.74
Yüksek
21.51
Hacim
1.083 K
Günlük değişim
0.66%
Aylık değişim
7.94%
6 aylık değişim
26.93%
Yıllık değişim
24.76%
21 Eylül, Pazar