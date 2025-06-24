Währungen / BYRN
BYRN: Byrna Technologies Inc
20.92 USD 0.15 (0.71%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BYRN hat sich für heute um -0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.85 bis zu einem Hoch von 21.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Byrna Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BYRN News
Tagesspanne
20.85 21.05
Jahresspanne
13.10 34.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.07
- Eröffnung
- 20.97
- Bid
- 20.92
- Ask
- 21.22
- Tief
- 20.85
- Hoch
- 21.05
- Volumen
- 47
- Tagesänderung
- -0.71%
- Monatsänderung
- 6.46%
- 6-Monatsänderung
- 25.19%
- Jahresänderung
- 23.06%
