BYRN: Byrna Technologies Inc

21.07 USD 0.56 (2.73%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BYRNの今日の為替レートは、2.73%変化しました。日中、通貨は1あたり20.52の安値と21.31の高値で取引されました。

Byrna Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
20.52 21.31
1年のレンジ
13.10 34.78
以前の終値
20.51
始値
20.61
買値
21.07
買値
21.37
安値
20.52
高値
21.31
出来高
680
1日の変化
2.73%
1ヶ月の変化
7.23%
6ヶ月の変化
26.09%
1年の変化
23.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K