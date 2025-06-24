통화 / BYRN
BYRN: Byrna Technologies Inc
21.21 USD 0.14 (0.66%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BYRN 환율이 오늘 0.66%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.74이고 고가는 21.51이었습니다.
Byrna Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BYRN News
- Nike and public safety veterans join Byrna Technologies board
- Earnings call transcript: Byrna Technologies reports strong Q2 2025 growth
- Byrna Technologies: Aiming To Capture A Vast Market, But Success Isn't A Given (BYRN)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Byrna Technologies Stock?
- Byrna Technologies reports strong Prime Day and July 4th sales
- Craig-Hallum initiates Byrna Technologies stock with Buy rating
- Stock Market Holds At Record Highs Despite Trump Tariffs: Weekly Review
- Byrna Technologies Inc. (BYRN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Byrna Technologies shares rise as Q2 earnings beat estimates
- Byrna Technologies earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Byrna: The Market Is Underestimating The Growth Trajectory (Q2 Earnings Preview)
- Byrna Technologies Gears Up For Q2 Print; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call
- Byrna Technologies: It May Be The Next Big Consumer Safety Brand (NASDAQ:BYRN)
- Byrna Technologies to Report Fiscal Second Quarter 2025 Financial Results on Thursday, July 10, 2025 at 9:00 a.m. ET
일일 변동 비율
20.74 21.51
년간 변동
13.10 34.78
- 이전 종가
- 21.07
- 시가
- 20.97
- Bid
- 21.21
- Ask
- 21.51
- 저가
- 20.74
- 고가
- 21.51
- 볼륨
- 1.083 K
- 일일 변동
- 0.66%
- 월 변동
- 7.94%
- 6개월 변동
- 26.93%
- 년간 변동율
- 24.76%
