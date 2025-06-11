Валюты / BYRN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BYRN: Byrna Technologies Inc
20.35 USD 0.32 (1.60%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BYRN за сегодня изменился на 1.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.75, а максимальная — 20.44.
Следите за динамикой Byrna Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BYRN
- MindWalk Holdings Corp. (HYFT) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Lesaka Technologies (LSAK) Q4 Earnings Beat Estimates
- Nike and public safety veterans join Byrna Technologies board
- Earnings call transcript: Byrna Technologies reports strong Q2 2025 growth
- Byrna Technologies: Aiming To Capture A Vast Market, But Success Isn't A Given (BYRN)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Byrna Technologies Stock?
- Byrna Technologies reports strong Prime Day and July 4th sales
- Craig-Hallum initiates Byrna Technologies stock with Buy rating
- Here's Why You Should Retain Corpay Stock in Your Portfolio Now
- Here's Why H&R Block Stock Is a Great Pick for Your Portfolio
- Stock Market Holds At Record Highs Despite Trump Tariffs: Weekly Review
- Byrna Technologies Inc. (BYRN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Byrna Technologies shares rise as Q2 earnings beat estimates
- Byrna Technologies earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Chip Gear Maker KLA In The Spotlight, Hits Record High: Looking For The Best Stocks To Buy And Watch? Check These Lists
- Byrna: The Market Is Underestimating The Growth Trajectory (Q2 Earnings Preview)
- Rubrik, Shopify, Nasdaq Among IBD's Version Of The Magnificent Seven
- Stock Market Week: OPEC, Big 12, Amazon Prime Day And Tariffs Deadline
- Delta Stock Rallies Off Lows Ahead Of Earnings; Byrna Technologies, AZZ Also On The Calendar
- Byrna Technologies Gears Up For Q2 Print; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call
- Byrna Technologies: It May Be The Next Big Consumer Safety Brand (NASDAQ:BYRN)
- GE Aerospace Joins Big Cap 20. Which Other Stocks Just Came Onto IBD's Top Stock Screens?
- Byrna Technologies to Report Fiscal Second Quarter 2025 Financial Results on Thursday, July 10, 2025 at 9:00 a.m. ET
- Allegion Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
Дневной диапазон
19.75 20.44
Годовой диапазон
13.10 34.78
- Предыдущее закрытие
- 20.03
- Open
- 20.03
- Bid
- 20.35
- Ask
- 20.65
- Low
- 19.75
- High
- 20.44
- Объем
- 675
- Дневное изменение
- 1.60%
- Месячное изменение
- 3.56%
- 6-месячное изменение
- 21.78%
- Годовое изменение
- 19.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.