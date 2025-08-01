FiyatlarBölümler
Dövizler / BUD
BUD: Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)

59.36 USD 0.77 (1.31%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BUD fiyatı bugün 1.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 59.10 ve Yüksek fiyatı olarak 59.56 aralığında işlem gördü.

Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
59.10 59.56
Yıllık aralık
45.94 72.13
Önceki kapanış
58.59
Açılış
59.16
Satış
59.36
Alış
59.66
Düşük
59.10
Yüksek
59.56
Hacim
5.124 K
Günlük değişim
1.31%
Aylık değişim
-3.45%
6 aylık değişim
-3.70%
Yıllık değişim
-11.90%
21 Eylül, Pazar