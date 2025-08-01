CotationsSections
BUD: Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)

59.36 USD 0.77 (1.31%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BUD a changé de 1.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 59.10 et à un maximum de 59.56.

Suivez la dynamique Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
59.10 59.56
Range Annuel
45.94 72.13
Clôture Précédente
58.59
Ouverture
59.16
Bid
59.36
Ask
59.66
Plus Bas
59.10
Plus Haut
59.56
Volume
5.124 K
Changement quotidien
1.31%
Changement Mensuel
-3.45%
Changement à 6 Mois
-3.70%
Changement Annuel
-11.90%
