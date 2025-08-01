Divisas / BUD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BUD: Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)
58.83 USD 0.89 (1.54%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BUD de hoy ha cambiado un 1.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 58.45, mientras que el máximo ha alcanzado 59.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BUD News
- Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Boston Beer Stock: Reasonably Priced Growth Stock (NYSE:SAM)
- Jefferies notes US alcohol inventory/sales ratio stable at 1.69x in July
- Cracker Barrel is halting remodels. An analyst now sees even ‘less visibility’ on the path forward.
- Celsius stock price target raised to $70 from $60 at Needham
- Anheuser-Busch's Selloff Overly Done, Albeit Expected - Secular Transition At Play (BUD)
- Wall Street Lunch: PepsiCo Gains On News Of Elliott Investment's $4B Stake (undefined:PEP)
- Kevin O'Leary Says Cracker Barrel's Viral Rebrand Proves 'Bad News' Can Create 'More Buzz' Than A Billion-Dollar Ad Spend - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Cracker Barrel Old (NASDAQ:CBRL)
- Pop, Pour, or Power Up: Why MNST, BUD, and KO Are Worth Every Penny - TipRanks.com
- Kevin O'Leary Says Cracker Barrel Got 'Bud Lighted': Extremely Lucky As 'The Free Press Was Outstanding' - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Cracker Barrel Old (NASDAQ:CBRL)
- Veteran trader has message for Cracker Barrel's old man logo
- Cracker Barrel faces backlash over logo change, Trump weighs in
- Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Value Stock
- Budweiser Stock (BUD) Looks Merrier as it Makes Trump-Friendly U.S. Investment Pledge - TipRanks.com
- Why Anheuser-Busch Stock Is Gaining Today - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD)
- Anheuser-Busch InBev to invest $15 million in US brewery
- Sydney Sweeney and Trump may have been good for American Eagle’s stock, if not consumer demand
- Is Gen Z really drinking less alcohol — or just being choosier about when they indulge? ‘I love a good mojito.’
- Corona’s parent is looking for more beer drinkers. Why Budweiser could be the buzzkill.
- Is all publicity good publicity for American Eagle? Its stock price seems to say so.
- Anheuser-Busch InBev: Overdone Sell-Off Creates Attractive Opportunity (NYSE:BUD)
- Novo Nordisk, United Parcel Service, And Moderna Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (July 28-August 1): Are The Others In Your Portfolio? - ATI (NYSE:ATI), Baxter Intl (NYSE:BAX)
- AB InBev Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss on Soft Volumes
- Big Beer plans sales push from Brazil to China with volumes in focus
Rango diario
58.45 59.17
Rango anual
45.94 72.13
- Cierres anteriores
- 57.94
- Open
- 58.45
- Bid
- 58.83
- Ask
- 59.13
- Low
- 58.45
- High
- 59.17
- Volumen
- 4.916 K
- Cambio diario
- 1.54%
- Cambio mensual
- -4.31%
- Cambio a 6 meses
- -4.56%
- Cambio anual
- -12.69%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B