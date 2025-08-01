Валюты / BUD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BUD: Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)
57.94 USD 0.58 (0.99%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BUD за сегодня изменился на -0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.79, а максимальная — 58.31.
Следите за динамикой Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BUD
- Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Boston Beer Stock: Reasonably Priced Growth Stock (NYSE:SAM)
- Jefferies notes US alcohol inventory/sales ratio stable at 1.69x in July
- Cracker Barrel is halting remodels. An analyst now sees even ‘less visibility’ on the path forward.
- Celsius stock price target raised to $70 from $60 at Needham
- Anheuser-Busch's Selloff Overly Done, Albeit Expected - Secular Transition At Play (BUD)
- Wall Street Lunch: PepsiCo Gains On News Of Elliott Investment's $4B Stake (undefined:PEP)
- Kevin O'Leary Says Cracker Barrel's Viral Rebrand Proves 'Bad News' Can Create 'More Buzz' Than A Billion-Dollar Ad Spend - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Cracker Barrel Old (NASDAQ:CBRL)
- Pop, Pour, or Power Up: Why MNST, BUD, and KO Are Worth Every Penny - TipRanks.com
- Kevin O'Leary Says Cracker Barrel Got 'Bud Lighted': Extremely Lucky As 'The Free Press Was Outstanding' - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Cracker Barrel Old (NASDAQ:CBRL)
- Veteran trader has message for Cracker Barrel's old man logo
- Cracker Barrel faces backlash over logo change, Trump weighs in
- Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Value Stock
- Budweiser Stock (BUD) Looks Merrier as it Makes Trump-Friendly U.S. Investment Pledge - TipRanks.com
- Why Anheuser-Busch Stock Is Gaining Today - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD)
- Anheuser-Busch InBev to invest $15 million in US brewery
- Sydney Sweeney and Trump may have been good for American Eagle’s stock, if not consumer demand
- Is Gen Z really drinking less alcohol — or just being choosier about when they indulge? ‘I love a good mojito.’
- Corona’s parent is looking for more beer drinkers. Why Budweiser could be the buzzkill.
- Is all publicity good publicity for American Eagle? Its stock price seems to say so.
- Anheuser-Busch InBev: Overdone Sell-Off Creates Attractive Opportunity (NYSE:BUD)
- Novo Nordisk, United Parcel Service, And Moderna Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (July 28-August 1): Are The Others In Your Portfolio? - ATI (NYSE:ATI), Baxter Intl (NYSE:BAX)
- AB InBev Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss on Soft Volumes
- Big Beer plans sales push from Brazil to China with volumes in focus
Дневной диапазон
57.79 58.31
Годовой диапазон
45.94 72.13
- Предыдущее закрытие
- 58.52
- Open
- 58.24
- Bid
- 57.94
- Ask
- 58.24
- Low
- 57.79
- High
- 58.31
- Объем
- 4.495 K
- Дневное изменение
- -0.99%
- Месячное изменение
- -5.76%
- 6-месячное изменение
- -6.00%
- Годовое изменение
- -14.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.