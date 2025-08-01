КотировкиРазделы
BUD: Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)

57.94 USD 0.58 (0.99%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BUD за сегодня изменился на -0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.79, а максимальная — 58.31.

Следите за динамикой Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
57.79 58.31
Годовой диапазон
45.94 72.13
Предыдущее закрытие
58.52
Open
58.24
Bid
57.94
Ask
58.24
Low
57.79
High
58.31
Объем
4.495 K
Дневное изменение
-0.99%
Месячное изменение
-5.76%
6-месячное изменение
-6.00%
Годовое изменение
-14.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.