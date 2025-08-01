통화 / BUD
BUD: Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)
59.43 USD 0.84 (1.43%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BUD 환율이 오늘 1.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 59.10이고 고가는 59.45이었습니다.
Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BUD News
일일 변동 비율
59.10 59.45
년간 변동
45.94 72.13
- 이전 종가
- 58.59
- 시가
- 59.16
- Bid
- 59.43
- Ask
- 59.73
- 저가
- 59.10
- 고가
- 59.45
- 볼륨
- 3.812 K
- 일일 변동
- 1.43%
- 월 변동
- -3.33%
- 6개월 변동
- -3.59%
- 년간 변동율
- -11.80%
