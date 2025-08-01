KurseKategorien
Währungen / BUD
Zurück zum Aktien

BUD: Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)

58.59 USD 0.24 (0.41%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BUD hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.54 bis zu einem Hoch von 59.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BUD News

Tagesspanne
58.54 59.00
Jahresspanne
45.94 72.13
Vorheriger Schlusskurs
58.83
Eröffnung
58.85
Bid
58.59
Ask
58.89
Tief
58.54
Hoch
59.00
Volumen
3.338 K
Tagesänderung
-0.41%
Monatsänderung
-4.70%
6-Monatsänderung
-4.95%
Jahresänderung
-13.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K