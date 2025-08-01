Währungen / BUD
BUD: Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)
58.59 USD 0.24 (0.41%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BUD hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.54 bis zu einem Hoch von 59.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BUD News
- Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Boston Beer Stock: Reasonably Priced Growth Stock (NYSE:SAM)
- Jefferies notes US alcohol inventory/sales ratio stable at 1.69x in July
- Cracker Barrel is halting remodels. An analyst now sees even ‘less visibility’ on the path forward.
- Celsius stock price target raised to $70 from $60 at Needham
- Anheuser-Busch's Selloff Overly Done, Albeit Expected - Secular Transition At Play (BUD)
- Wall Street Lunch: PepsiCo Gains On News Of Elliott Investment's $4B Stake (undefined:PEP)
- Kevin O'Leary Says Cracker Barrel's Viral Rebrand Proves 'Bad News' Can Create 'More Buzz' Than A Billion-Dollar Ad Spend - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Cracker Barrel Old (NASDAQ:CBRL)
- Pop, Pour, or Power Up: Why MNST, BUD, and KO Are Worth Every Penny - TipRanks.com
- Kevin O'Leary Says Cracker Barrel Got 'Bud Lighted': Extremely Lucky As 'The Free Press Was Outstanding' - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Cracker Barrel Old (NASDAQ:CBRL)
- Veteran trader has message for Cracker Barrel's old man logo
- Cracker Barrel faces backlash over logo change, Trump weighs in
- Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Value Stock
- Budweiser Stock (BUD) Looks Merrier as it Makes Trump-Friendly U.S. Investment Pledge - TipRanks.com
- Why Anheuser-Busch Stock Is Gaining Today - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD)
- Anheuser-Busch InBev to invest $15 million in US brewery
- Sydney Sweeney and Trump may have been good for American Eagle’s stock, if not consumer demand
- Is Gen Z really drinking less alcohol — or just being choosier about when they indulge? ‘I love a good mojito.’
- Corona’s parent is looking for more beer drinkers. Why Budweiser could be the buzzkill.
- Is all publicity good publicity for American Eagle? Its stock price seems to say so.
- Anheuser-Busch InBev: Overdone Sell-Off Creates Attractive Opportunity (NYSE:BUD)
- Novo Nordisk, United Parcel Service, And Moderna Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (July 28-August 1): Are The Others In Your Portfolio? - ATI (NYSE:ATI), Baxter Intl (NYSE:BAX)
- AB InBev Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss on Soft Volumes
- Big Beer plans sales push from Brazil to China with volumes in focus
Tagesspanne
58.54 59.00
Jahresspanne
45.94 72.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 58.83
- Eröffnung
- 58.85
- Bid
- 58.59
- Ask
- 58.89
- Tief
- 58.54
- Hoch
- 59.00
- Volumen
- 3.338 K
- Tagesänderung
- -0.41%
- Monatsänderung
- -4.70%
- 6-Monatsänderung
- -4.95%
- Jahresänderung
- -13.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K