货币 / BUD
BUD: Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)
57.94 USD 0.58 (0.99%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BUD汇率已更改-0.99%。当日，交易品种以低点57.79和高点58.31进行交易。
关注Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
57.79 58.31
年范围
45.94 72.13
- 前一天收盘价
- 58.52
- 开盘价
- 58.24
- 卖价
- 57.94
- 买价
- 58.24
- 最低价
- 57.79
- 最高价
- 58.31
- 交易量
- 4.495 K
- 日变化
- -0.99%
- 月变化
- -5.76%
- 6个月变化
- -6.00%
- 年变化
- -14.01%
