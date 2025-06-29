Dövizler / AWR
AWR: American States Water Company
71.88 USD 0.03 (0.04%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AWR fiyatı bugün -0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 71.35 ve Yüksek fiyatı olarak 72.22 aralığında işlem gördü.
American States Water Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AWR haberleri
Günlük aralık
71.35 72.22
Yıllık aralık
70.29 87.50
- Önceki kapanış
- 71.91
- Açılış
- 72.02
- Satış
- 71.88
- Alış
- 72.18
- Düşük
- 71.35
- Yüksek
- 72.22
- Hacim
- 408
- Günlük değişim
- -0.04%
- Aylık değişim
- -3.35%
- 6 aylık değişim
- -8.67%
- Yıllık değişim
- -13.71%
21 Eylül, Pazar