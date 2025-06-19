Валюты / AWR
AWR: American States Water Company
71.51 USD 0.86 (1.19%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AWR за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.45, а максимальная — 72.43.
Следите за динамикой American States Water Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AWR
Дневной диапазон
71.45 72.43
Годовой диапазон
70.29 87.50
- Предыдущее закрытие
- 72.37
- Open
- 72.09
- Bid
- 71.51
- Ask
- 71.81
- Low
- 71.45
- High
- 72.43
- Объем
- 295
- Дневное изменение
- -1.19%
- Месячное изменение
- -3.85%
- 6-месячное изменение
- -9.14%
- Годовое изменение
- -14.15%
