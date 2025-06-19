КотировкиРазделы
Валюты / AWR
Назад в Рынок акций США

AWR: American States Water Company

71.51 USD 0.86 (1.19%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AWR за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.45, а максимальная — 72.43.

Следите за динамикой American States Water Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AWR

Дневной диапазон
71.45 72.43
Годовой диапазон
70.29 87.50
Предыдущее закрытие
72.37
Open
72.09
Bid
71.51
Ask
71.81
Low
71.45
High
72.43
Объем
295
Дневное изменение
-1.19%
Месячное изменение
-3.85%
6-месячное изменение
-9.14%
Годовое изменение
-14.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.