AWR: American States Water Company
71.91 USD 0.16 (0.22%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AWR hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.18 bis zu einem Hoch von 72.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die American States Water Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
71.18 72.18
Jahresspanne
70.29 87.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 71.75
- Eröffnung
- 71.54
- Bid
- 71.91
- Ask
- 72.21
- Tief
- 71.18
- Hoch
- 72.18
- Volumen
- 379
- Tagesänderung
- 0.22%
- Monatsänderung
- -3.31%
- 6-Monatsänderung
- -8.63%
- Jahresänderung
- -13.67%
