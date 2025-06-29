KurseKategorien
Währungen / AWR
AWR: American States Water Company

71.91 USD 0.16 (0.22%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AWR hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.18 bis zu einem Hoch von 72.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die American States Water Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
71.18 72.18
Jahresspanne
70.29 87.50
Vorheriger Schlusskurs
71.75
Eröffnung
71.54
Bid
71.91
Ask
72.21
Tief
71.18
Hoch
72.18
Volumen
379
Tagesänderung
0.22%
Monatsänderung
-3.31%
6-Monatsänderung
-8.63%
Jahresänderung
-13.67%
