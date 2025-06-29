CotationsSections
Devises / AWR
Retour à Actions

AWR: American States Water Company

71.88 USD 0.03 (0.04%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AWR a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 71.35 et à un maximum de 72.22.

Suivez la dynamique American States Water Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AWR Nouvelles

Range quotidien
71.35 72.22
Range Annuel
70.29 87.50
Clôture Précédente
71.91
Ouverture
72.02
Bid
71.88
Ask
72.18
Plus Bas
71.35
Plus Haut
72.22
Volume
408
Changement quotidien
-0.04%
Changement Mensuel
-3.35%
Changement à 6 Mois
-8.67%
Changement Annuel
-13.71%
20 septembre, samedi