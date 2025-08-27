FiyatlarBölümler
Dövizler / ANF
Geri dön - Hisse senetleri

ANF: Abercrombie & Fitch Company

90.96 USD 1.08 (1.20%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ANF fiyatı bugün 1.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 89.22 ve Yüksek fiyatı olarak 93.00 aralığında işlem gördü.

Abercrombie & Fitch Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ANF haberleri

Günlük aralık
89.22 93.00
Yıllık aralık
65.40 167.71
Önceki kapanış
89.88
Açılış
90.25
Satış
90.96
Alış
91.26
Düşük
89.22
Yüksek
93.00
Hacim
4.931 K
Günlük değişim
1.20%
Aylık değişim
-1.77%
6 aylık değişim
19.78%
Yıllık değişim
-34.57%
21 Eylül, Pazar