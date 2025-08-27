Divisas / ANF
ANF: Abercrombie & Fitch Company
85.42 USD 1.29 (1.49%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ANF de hoy ha cambiado un -1.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 84.20, mientras que el máximo ha alcanzado 86.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Abercrombie & Fitch Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ANF News
- Abercrombie & Fitch: Discounted Valuations Offer Deep Value Buy Opportunity (ANF)
- Abercrombie & Fitch: Downgrade To Sell On Near-Term Weakness (NYSE:ANF)
- Abercrombie & Fitch Company (ANF) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Nuuly’s Growth Potential Is The Best Reason To Buy Urban Outfitters (NASDAQ:URBN)
- US clothing retailers test full-price strategy as rich shoppers keep spending
- Abercrombie & Fitch (ANF) director sells $131,683 in stock
- American Eagle Outfitters Is Now Priced For Growth (NYSE:AEO)
- Abercrombie & Fitch Vs. Urban Outfitters: Similar Fundamentals, Different Valuations
- Stock Market Today: American Eagle Soars on Earnings and Viral Ad Buzz
- American Eagle soars as Sydney Sweeney ad stirs up demand
- Holiday Cheer for Walmart (WMT) as Shoppers Look for Value Over Glitz - TipRanks.com
- Abercrombie & Fitch Company (ANF) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- U.S. holiday spending set for steepest drop since pandemic, PwC survey shows
- International Markets and Abercrombie (ANF): A Deep Dive for Investors
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Opinion: Bulls and bears are in a tug-of-war for stock-market control. Here’s the side you want to be on now.
- Denim Trend Boosts Abercrombie As Outlook, Stock Climb - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- Raymond James raises Abercrombie & Fitch stock price target to $105
- UBS reiterates Buy rating on Abercrombie & Fitch stock, maintains $130 price target
- Record Urban Outfitters Results Not Enough For Investors. Retailers Mixed.
- Stock Market Today: Dow Rises, Nasdaq Seesaws With Nvidia Earnings And AI Data Center Boom In Focus (Live Coverage)
- Abercrombie & Fitch Co. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ANF)
- Abercrombie & Fitch Co. (ANF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Rango diario
84.20 86.88
Rango anual
65.40 167.71
- Cierres anteriores
- 86.71
- Open
- 86.73
- Bid
- 85.42
- Ask
- 85.72
- Low
- 84.20
- High
- 86.88
- Volumen
- 3.525 K
- Cambio diario
- -1.49%
- Cambio mensual
- -7.75%
- Cambio a 6 meses
- 12.48%
- Cambio anual
- -38.55%
