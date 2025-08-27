Devises / ANF
ANF: Abercrombie & Fitch Company
90.96 USD 1.08 (1.20%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ANF a changé de 1.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 89.22 et à un maximum de 93.00.
Suivez la dynamique Abercrombie & Fitch Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ANF Nouvelles
- BTIG initie la couverture d’Abercrombie avec un "Achat" et d’American Eagle avec un "Neutre"
- BTIG starts Abercrombie at Buy, American Eagle at Neutral
- Abercrombie & Fitch: Discounted Valuations Offer Deep Value Buy Opportunity (ANF)
- Abercrombie & Fitch: Downgrade To Sell On Near-Term Weakness (NYSE:ANF)
- Abercrombie & Fitch Company (ANF) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Nuuly’s Growth Potential Is The Best Reason To Buy Urban Outfitters (NASDAQ:URBN)
- US clothing retailers test full-price strategy as rich shoppers keep spending
- Abercrombie & Fitch (ANF) director sells $131,683 in stock
- American Eagle Outfitters Is Now Priced For Growth (NYSE:AEO)
- US clothing retailers test full-price strategy as rich shoppers keep spending
- Abercrombie & Fitch Vs. Urban Outfitters: Similar Fundamentals, Different Valuations
- Stock Market Today: American Eagle Soars on Earnings and Viral Ad Buzz
- American Eagle soars as Sydney Sweeney ad stirs up demand
- Holiday Cheer for Walmart (WMT) as Shoppers Look for Value Over Glitz - TipRanks.com
- Abercrombie & Fitch Company (ANF) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- U.S. holiday spending set for steepest drop since pandemic, PwC survey shows
- International Markets and Abercrombie (ANF): A Deep Dive for Investors
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Opinion: Bulls and bears are in a tug-of-war for stock-market control. Here’s the side you want to be on now.
- Denim Trend Boosts Abercrombie As Outlook, Stock Climb - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- Raymond James raises Abercrombie & Fitch stock price target to $105
- UBS reiterates Buy rating on Abercrombie & Fitch stock, maintains $130 price target
- Record Urban Outfitters Results Not Enough For Investors. Retailers Mixed.
- Stock Market Today: Dow Rises, Nasdaq Seesaws With Nvidia Earnings And AI Data Center Boom In Focus (Live Coverage)
Range quotidien
89.22 93.00
Range Annuel
65.40 167.71
- Clôture Précédente
- 89.88
- Ouverture
- 90.25
- Bid
- 90.96
- Ask
- 91.26
- Plus Bas
- 89.22
- Plus Haut
- 93.00
- Volume
- 4.931 K
- Changement quotidien
- 1.20%
- Changement Mensuel
- -1.77%
- Changement à 6 Mois
- 19.78%
- Changement Annuel
- -34.57%
20 septembre, samedi