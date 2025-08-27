Валюты / ANF
ANF: Abercrombie & Fitch Company
86.71 USD 0.89 (1.02%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ANF за сегодня изменился на -1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.90, а максимальная — 87.71.
Следите за динамикой Abercrombie & Fitch Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
84.90 87.71
Годовой диапазон
65.40 167.71
- Предыдущее закрытие
- 87.60
- Open
- 87.44
- Bid
- 86.71
- Ask
- 87.01
- Low
- 84.90
- High
- 87.71
- Объем
- 3.603 K
- Дневное изменение
- -1.02%
- Месячное изменение
- -6.36%
- 6-месячное изменение
- 14.18%
- Годовое изменение
- -37.62%
